Украинские моряки обеспечены в СИЗО всем необходимым, заявила Москалькова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Задержанные украинские моряки, нарушившие границу России в Черном море, обеспечены в московских следственных изоляторах всеми предметами первой необходимости, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медицинской помощи от них не поступало, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Все необходимое в плане одежды и других предметов первой необходимости у них имеется", — сообщила Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Она напомнила, что из задержанных 21 человек находится в СИЗО "Лефортово", им уже предъявлено обвинение, еще трое моряков, которые были ранены, содержатся в "Матросской тишине" — в медицинском подразделении этого следственного изолятора.

Федеральный омбудсмен уточнила, что и тех, и других посетили члены столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) — правозащитники побеседовали с каждым из задержанных моряков. По словам Москальковой, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медицинской помощи с их стороны не поступало, все они получают необходимое питание, у многих есть адвокаты.

Москалькова отметила, что у содержащихся в "Лефортово" камеры, соответствующие международным стандартам, у них есть необходимая одежда, предметы первой необходимости. "И их посетили члены московского ОНК, каждого человека, с каждым беседовали. У большинства есть защитники, адвокаты, которые продолжают осуществлять защиту с момента задержания. Не у всех — украинская сторона, как мне известно, сегодня решает этот вопрос", — сказала она.

"Трое ещё содержатся в "Матросской тишине" в медицинской части, в медицинском подразделении, у них есть все необходимые медикаменты, им оказывается медицинская помощь. Они встают, передвигаются. Это не реанимация, не тяжёлое состояние здоровья. Но все равно я эту ситуацию буду держать на контроле", — пообещала омбудсмен.

"Их тоже посетили члены московского ОНК, каждого, было проверено их месторасположение, это даже не камера, это медицинская палата, больничная палата… И я их тоже буду посещать", — добавила Москалькова.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.