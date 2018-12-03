Историк моды Васильев рассказал о трендах Нового года-2019

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, в чем встречать Новый 2019 год: модели в стиле "диско" 80-х годов, платья с подкладными плечами с люрексом и бисером, крупные украшения из пластмассы, золотая и серебряная цветовая гамма, а также прическа 90-х "пальма".

"Я могу рассказать о том, как справлять Новый год. Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле "диско", конец 80-х — платья с подкладными плечами, заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса. Самые главные цвета — золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и изумруд", — рассказал Васильев в понедельник на презентации его книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров" в МИА "Россия сегодня".

Главное направление в моде, добавил он, "поднятые наверх волосы со знаменитой прической 90-го года "пальма" на голове, крупные украшения из пластмассы, сумочки-клатч блестящего плана".

"Из обуви лидируют сапоги "казаки" с широким раструбом в стилистике конца 80-х годов. Из новых цветов, которые придут в моду — большая гамма синих, голубых, лиловых, цикламеновых и ирисовых оттенков, с вкраплениями желтого цвета, который никому не идет, но очень в моде", — отметил искусствовед.

Книга Александра Васильева "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров", выпущенная к его 60-летию, охватывает около стал лет истории семьи Васильевых, от начала XX века и до его последних десятилетий. Автор рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году, о родителях – актрисе Татьяне Гулевич и театральном художнике Александре Васильеве. О начале создания коллекции винтажных вещей, когда в далеких 1960-х годах мальчик, увлеченный стариной, начал искать кружевные зонтики, шляпки и фотографии прошлых лет. Когда другие дети хотели играть в войну, он играл в театр – и продолжает до сих пор. Теперь в его коллекции десятки тысяч единиц хранения, наряды от ведущих домов моды и прим главных театров мира. На страницах книги автор описывает первые шаги на пути к своей коллекции.