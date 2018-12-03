В ГИБДД не исключают появления беспилотных такси и общественного транспорта

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин не исключил появления в России беспилотных такси и общественного транспорта.

Об этом он заявил в ходе интервью на радиостанции "Милицейская волна".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Позже соруководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ "Автонет" Александр Гурко рассказал журналистам, что высокоавтоматизированные автомобили в рамках правительственного эксперимента, прием заявок на участие в котором стартует 1 декабря, появятся на дорогах Москвы и Татарстана в марте-апреле 2019 года.

По мнению Кузина, беспилотники в первую очередь должны осуществлять перевозку коммерческих грузов. Он предположил, что это будет не единичное транспортное средство, а некая колонна, ведущая транспортные средства по определенному маршруту.

"Вполне возможно, что беспилотные транспортные средства могут использоваться в виде челноков на маршрутах общественного транспорта, которые следуют по строго определенным маршрутам. Если в этой области начнутся серьезные подвижки, то только тогда вполне возможно их применение и на других видах транспорта, допустим таксомоторные перевозки. От каких-то гостиниц в аэропорты или на вокзал", — подчеркнул Кузин.