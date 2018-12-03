Алтайский край и Павлодарская область подписали меморандум о сотрудничестве

БАРНАУЛ, 3 дек — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма подписали управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Стороны рассчитывают, что документ "укрепит сотрудничество регионов в сфере туристско-рекреационного и курортного дела, а также станет основой для реализации совместных проектов в области приграничного сотрудничества, выставочной деятельности, разработки туристических маршрутов", говорится в сообщении.

Согласно условиям меморандума, приграничные регионы будут обмениваться информацией о туристской деятельности и инвестиционных возможностях, а также помогут установить прямые контакты между оказывающими туристские услуги организациями.

Также Алтайский край и Павлодарская область планируют обмениваться данными по таможенным, пограничным и миграционным вопросам "для эффективного сотрудничества по взаимному потоку туристов", отмечают в пресс-службе регионального правительства.

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