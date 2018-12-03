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Общество

Васильев о будущем моды: нас ждет стиль "унисекс" и мусульманские платки

(обновлено: 13:39 03.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев . Архивное фотоИсторик моды Александр Васильев . Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Историк моды, искусствовед Александр Васильев считает, что в моде победит стиль "унисекс", кроме того, Россию ждет засилье мусульманской моды и победа платков.

Модель Общесоюзного Дома моделей одежды
© РИА Новости
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"Победит "унисекс". Уже сейчас многие женщины одеты в мужскую одежду, не подозревая об этом: брюки, удобная обувь, рубашки, короткая стрижка, трикотаж, отсутствие макияжа. Это не упрек, это значит удобство, наверное комфорт, наверное тепло, наверное безопасность. Но при этом существует другой упрек со стороны женщин — что это мужчина в кружевах пошел, какое он имеет право? А почему женщина может ходить в смокинге и сюртуке, а мужчина не может ходить в кружевах? Где равноправие? Равноправия не ждите, ждем стандартизацию", — сказал Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, вернется ли мода к массовому стандарту или будет превалировать индивидуализация.

Кроме того, по мнению эксперта, Россию ждет "засилье мусульманской моды, победа платков".

Девушка на крыше
© Depositphotos / walenga
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"Если вы откроете любой модный сайт — главные советы на Новый год, как модно носить платок. Я это говорил 5 лет назад, мне сказали: да не будем мы ходить в платках. Я вам говорю, будете и очень даже охотно, потому что это то, что вас заставят делать в стране, где такое количество мусульман, а Россия является такой страной", — предположил Васильев.

Искусствовед также отметил, что огромную роль в моде всегда играла политика, "особенно перемены политические". "Например, каждый знает, что мода до революции и мода после революции — это совершенно разные субстанции, точно также как до войны или после войны или во время войны. Все-таки модой, кроме стиля, двигают деньги, и когда в обществе их нет по разным причинам, экономическим, военным, политическим, нет покупателя и, соответственно, мода замирает и превращается в какие-то другие формы", — добавил он.

Васильев в понедельник презентовал свою книгу "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров", приуроченную к его 60-летию, которое искусствовед отмечает 8 декабря.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Атаманов
Мусульмане тут не при чём. Платки издревле носили все христиане. Посмотрите старые фотографии. Без платка было позорно, не зря существует понятие опростоволосится... учите историю.
13:44
03.12.2018
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Владимир Белогорский
Мода - одна из бестолковейших и вреднейших для человека сущностей.
13:45
03.12.2018
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