МВД объявило о "миграционной амнистии" для нелегалов из Молдавии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Это связано с достигнутыми в ноябре договоренностями Владимира Путина и его молдавского коллеги Игоря Додона по статьям 26 и 27 федерального закона.
В 2017-м Москва и Кишинев объявили первый этап амнистии, которым воспользовались примерно 30 тысяч человек. По словам президента Молдавии, теперь это право получат еще около 180 тысяч молдавских граждан.