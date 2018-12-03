МВД объявило о "миграционной амнистии" для нелегалов из Молдавии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Граждане Республики Молдовы, находящиеся на территории России сверх разрешенного срока, с 1 января по 24 февраля 2019 года смогут выехать в Молдавию без привлечения к административной ответственности, говорится в сообщении.

Это связано с достигнутыми в ноябре договоренностями Владимира Путина и его молдавского коллеги Игоря Додона по статьям 26 и 27 федерального закона.

В 2017-м Москва и Кишинев объявили первый этап амнистии, которым воспользовались примерно 30 тысяч человек. По словам президента Молдавии, теперь это право получат еще около 180 тысяч молдавских граждан.