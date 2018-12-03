"Грязь и вбросы" Telegram-каналов уничтожают журналистику, считают в ОП

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Telegram-каналы уничтожают журналистику, распространяя "грязь и вбросы", за которые никто не несет ответственности, заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

"Telegram-каналы и прочие новые средства массовой информации — они же уничтожают журналистику. Что такое Telegram-канал? Вы можете там расположить все что угодно: никто не проверит, никакой ответственности. Любые вбросы", — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания Общественной палаты.

Он отметил, что зарегистрированные СМИ несут ответственность за информацию, которую они размещают.

"А здесь — никто ни за что не отвечает. И мы с вами миллионными толпами теперь начинаем читать Telegram-каналы потому что там живенько, интересно, помои какие то, грязи побольше. Ну, и мы ведемся на это. Это колоссальная проблема", — добавил секретарь ОП.

Фадеев считает, что Telegram-каналы "запрещать не надо", но с этим "надо что то делать".