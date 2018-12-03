Роскомнадзор запросил сеть Marriott о возможной утечке данных россиян

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Роскомнадзор направил в крупнейшую в мире гостиничную сеть Marriott International запрос на предмет возможной утечки данных российских клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В минувшую пятницу Marriott International сообщила, что данные 500 миллионов постояльцев отелей сети могли стать доступны после взлома базы данных гостей отелей Starwood (входит в Marriott). Данные о 327 миллионах посетителей включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, информацию о счетах плательщиков, даты рождения, пол, данные о въезде и выезде и данные о бронировании.

"Роскомнадзор направил соответствующий запрос (на предмет утечки данных россиян — ред.)", — сказал представитель службы.

Как отметили в пятницу в Marriott, компания сообщила об инциденте в правоохранительные органы и продолжает содействие расследованию. Руководство также заявило, что постояльцы могут получить информацию о сохранности своих данных, связавшись с отелем онлайн или по телефону.

Компания Mariott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В собственности компании находится более 6,5 тысячи гостиниц в 127 странах мира. Доход компании в 2017 году оценивается в 22 миллиарда долларов.