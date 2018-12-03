Москалькова назвала закон о декриминализации насилия в семье ошибкой

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает закон о декриминализации насилия в семье ошибкой, выступает за принятие закона о противодействии насилию в семье.

"Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье. Нужно принимать закон о противодействии насилию в семье. Я сторонник ратификации стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищён он от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления",- сказала Москалькова, выступая на открытом уроке "Права человека".

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.