Депардье оформляет прописку в Новосибирске, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку, пишет издание "Тайга.инфо" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, артист прилетел в Новосибирск и подал заявление на получение прописки в городе.

Издание также сообщило, что Депардье планирует встретиться с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым.

В 2013 году Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил французское гражданство.