В Москве вышла уникальная книга о героях военной контрразведки "Смерш"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уникальный сборник, посвященный сотрудникам военной контрразведки "Смерш", вышел в свет в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Автором новой книги, названной "Герои "Смерш", стал историк отечественных спецслужб, писатель Александр Бондаренко.

Издание книги посвящено отмечавшемуся в этом году 75-летию со дня создания "Смерша", и 100-летию органов военной контрразведки, которое будет праздноваться 19 декабря нынешнего года.

"Этот сборник – памятник сотрудникам военной контрразведки", — подчеркнул Бондаренко в беседе с РИА Новости. Символична обложка книги – на ней изображены щит и меч со звездой, на которых ничего не написано, потому что "Смерш" не относился к органам госбезопасности, а был армейской структурой и собственной эмблемы не имел.

Необычным нынешний сборник стал по нескольким причинам. Во-первых, это первая книга о военных контрразведчиках, вышедшая в серии ЖЗЛ. Во-вторых, героями книги стали сотрудники "Смерша" различных рангов — от начальника Главного управления контрразведки Наркомата обороны до зафронтового агента. В-третьих, рассказ о военных контрразведчиках идет в контексте событий, происходивших в то время на фронтах войны, чтобы читатель мог понять роль сотрудников "Смерша" в той или иной операции. При этом повествование идет со ссылкой на архивные документы и воспоминания участников тех событий.

Военная контрразведка "Смерш" (от "Смерть шпионам!") была создана в апреле 1943 года и просуществовала до 1946 года. По мнению специалистов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что благодаря этой контрразведке в годы Великой Отечественной войны ни одна операция Красной Армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной Армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.

Фактически, благодаря созданию "Смерш", в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, созданному гитлеровцами и в течение многих лет отточенному ими в разных странах.

Люди героической судьбы

В книгу вошел 21 очерк, причем ряд из них посвящен сотрудникам "Смерш", которых автор знал лично. "Это были люди героической и зачастую драматичной судьбы. И я постарался отдать долг их памяти", — отметил Бондаренко.

"Например, генерал-лейтенант Александр Иванович Матвеев, первый заместитель руководителя Третьего главного управления КГБ СССР. Интереснейший человек. Войну начал буквально с первых дней. Тогда его, первого секретаря Запорожского городского комитета комсомола, вызвали и сказали – идешь в контрразведку. И так он из нее не ушел", — рассказал Бондаренко.

"Здесь и Леонид Георгиевич Иванов. Была в свое время такая очень популярная песня Леонида Утесова – "Ты одессит, Мишка". Она про матроса-одессита, который уходил с последним батальоном из Одессы, а потом возвращался в свой город. Причем эта песня была написана еще до освобождения Одессы. Но трудно сказать, был ли хоть один такой матрос из такого батальона, вернувшийся потом в Одессу. Наверное, все они погибли", — добавил автор книги.

"А вот сотрудник Смерша Леонид Иванов действительно одним из последних уходил из Одессы. Затем воевал в Крыму. Совершенно случайно, с последней шхуной, покидал захваченный немцами полуостров. Потом воевал в Сталинграде, где получает ранение. Но затем, в освобождаемую от немцев Одессу, он вошел одним из первых. Дошел до Берлина, хотя не раз мог погибнуть. После войны служил в органах военной контрразведки, стал генерал-майором, дожил до 97 лет", — сказал Бондаренко.

"Анна Кузьминична Зиберова – работала в службе наружного наблюдения в Москве, занималась так называемой установкой – проверкой тех или иных личностей, в том числе тех, кто вызывал подозрение. Олег Генрихович Ивановский — это вообще уникум. Очерк о нем называется "12 апреля" — день, который дважды определил его судьбу", — рассказывает автор.

Московский мальчик Олег Ивановский в 1940 году окончил школу и должен был поступать в институт, но его призвали в армию, в погранвойска. 12 апреля 1941 года он задерживает своего первого нарушителя границы и по совпадению в тот же день получает направление на учебу в школу служебного собаководства. Потом была война. Ивановский становится военным контрразведчиком, причем в кавалерийском казачьем полку. В январе 1943 года тяжело ранен в боях в районе Белгорода. После госпиталя воевал в Белоруссии, на Украине, в Польше. К концу войны — три ордена. Участвовал в Параде Победы.

Но весной 1946 года здоровье Ивановского ухудшилось, стали отказывать ноги — сказались последствия ранений и контузии. На этом его служба окончилась. Ни профессии, ни образования нет. Казалось бы, жизнь зашла в тупик. Но…

"Есть знаменитая фотография, запечатлевшая, как Юрий Гагарин садится в космический корабль "Восток" перед полетом в космос. А рядом с Гагариным – Олег Ивановский, в чьей судьбе вновь возник день 12 апреля, но уже в 1961 году", — говорит Бондаренко.

"Олег Генрихович в 1947 году устроился на работу в так называемый НИИ-88 – сейчас это ракетно-космическая корпорация "Энергия", а потом стал ведущим конструктором по космическим аппаратам и пилотируемым космическим кораблям, одним из ближайших соратников Сергея Королева, лауреатом Ленинской и Государственной премий. Ивановский был последним человеком на Земле, который общался с Гагариным перед стартом. Он закрывал за Гагариным люк космического корабля. И не случайно наш первый космонавт называл Олега Генриховича своим крестным", — поясняет автор сборника.

По словам Бондаренко, еще один очень интересный человек, о котором он рассказал в книге, — это генерал-майор Николай Кравченко. "Материал называется "Тайны генерала Кравченко". В начале 1944 года, спустя считанные месяцы после Тегеранской конференции, он из подполковников сразу стал генерал-майором.

"У него спрашивали: "Николай Григорьевич, за что?" "Не будем об этом. Не имею права", — отвечал Кравченко", — говорит Бондаренко. "Второе такое внеочередное присвоение звания через одну ступень – это Гагарин в 1961-м. Но ведь за что-то Кравченко заслужил такое. За Тегеран-43? Возможно, мы никогда об этом не узнаем", — добавляет писатель.

Опровержение мифов

Сборник опровергает один из главных мифов о "Смерше", активно насаждавшихся в свое время, – миф о том, что солдаты и офицеры в армии боялись и ненавидели военных контрразведчиков, которые якобы отсиживались за их спинами.

"Это ложь. Есть очень много примеров, когда военные контрразведчики поднимали бойцов в атаку. И солдаты за ними шли. А смершевцы сами при этом гибли. И процент убитых в бою среди сотрудников "Смерша" как минимум не меньший, чем в армии", — говорит Бондаренко.

В книге рассказано обо всех четырех сотрудниках "Смерша", ставших Героями Советского Союза. И все четверо – посмертно. "Примечательно, что среди них не было ни одного военного контрразведчика с довоенным стажем. Их контрразведчиками сделала война", — поясняет писатель.

Первым из этой четверки был старший лейтенант Петр Жидков, погибший 6 ноября 1943 года в бою у населенного пункта Хотов под Киевом. 27 июня 1944 года в одном из районов Минской области оборвалась жизнь лейтенанта Василия Чеботарева. В своем последнем бою он убил до десятка гитлеровцев, пленил немецкого офицера, но погиб в жестокой рукопашной схватке. 14 января 1945 года в бою в Польше лейтенант Григорий Кравцов принял командование ротой вместо погибшего командира, но при прорыве вражеской обороны у Вислы был убит прямым попаданием снаряда.

Старший лейтенант Михаил Крыгин погиб 14 августа 1945 года при освобождении корейского порта Сэйсин от японских войск. В тот день Крыгин 12 раз поднимал в атаку бойцов разведотряда. Японцы искололи тело погибшего штыками, вырезали на нем кровавые звезды.

В книге есть очень яркий эпизод человечного поведения сотрудника "Смерша" в ситуации, когда другой человек на его месте, возможно, особо не рассуждал бы.

"Борис Михайлович Пидемский. Он, к великому сожалению, ушел из жизни в прошлом году, не дожив до своего столетия всего лишь полгода. Интереснейший человек. Во время войны был на Невском "пятачке" – небольшом плацдарме на левом берегу Невы. Вокруг немцы. Наши перемалываются, но держатся. Вдруг в одном из подразделений начинается буза – некий сержант подбивает солдат: "Братцы, мы тут умрем, давайте переберемся на другой берег, и прочее", — рассказал Бондаренко.

Пидемский торопливо зачитал приговор и тут же сержанта расстрелял. Но вот что, по словам автора книги, было дальше.

"Пидемский перебирал документы сержанта. И вдруг из них выпадает фотография – жена с маленьким сыном, машущим в кадр отцу ладошкой. Когда сидевший рядом начальник штаба полка заполнял документы на убитых, то спросил и про расстрелянного: "А по этому что писать?". В самом деле, что писать? Что расстрелян? Это значит сломать жизнь тому мальчику. "Пиши, как всем: пал смертью храбрых", — ответил Пидемский. "Что, и этому?!" — "Да!". Командир полка поддержал Пидемского: "Делайте, что вам говорят".

"В общем, хватит нам нелепых мифов о "Смерше". Я надеюсь, что благодаря сборнику люди узнают правду об этой организации", — сказал Бондаренко.

"В качестве эпиграфа к книге у меня приведены слова о том, что "Смерш" "сам стал завораживающим мифом, восхитительной и таинственной легендой исключительно благодаря своим великим делам и выдающимся людям", — добавил автор.

По словам писателя, книга еще до выхода из печати вызвала большой интерес действующих сотрудников военной контрразведки. "Я выступал в Управлении ФСБ по Западному военному округу. Была полная тишина, потом последовало большое количество вопросов. Далее намечено выступление перед сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу. Состоялась поездка с ветеранами-контрразведчиками в город Курган — там год назад создали библиотеку "Жизнь замечательных людей", в ней собрана самая большая в городе коллекция книг из этой серии. Надеюсь, впереди будет еще ряд презентаций", — подытожил Бондаренко.