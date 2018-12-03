Журналист Александр Малькевич возглавил комиссию Общественной палаты по СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новым главой комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций стал журналист Александр Малькевич, его кандидатура была утверждена в ходе пленарного заседания Общественной палаты в понедельник.

"Принято единогласно", — сказал секретарь палаты Валерий Фадеев, подводя итоги голосования.

Ранее комиссию возглавлял журналист-международник Евгений Примаков, который в сентябре этого года стал депутатом Госдумы и вышел из состава Общественной палаты, как того требует законодательство. Малькевич ранее занимал пост первого зампредседателя комиссии. На его место назначен Вячеслав Лащевский, до этого занимавший пост заместителя председателя комиссии.