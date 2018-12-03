В Астраханской области зарегистрировали первые региональные бренды

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бренды "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд" зарегистрированы в Астраханской области после поручения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Спикер Совфеда рассказала на заседании Совета по интеллектуальной собственности, что речь идет о начатой год назад работе по регистрации региональных брендов.

"Мною было дано поручение всем членам Совета Федерации зарегистрировать как минимум по два региональных бренда в течение года. Первые результаты уже есть. Так, в Астраханской области зарегистрировали бренд "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд", — заявила Матвиенко.

По ее словам, в Северной Осетии появился новый бренд минеральной воды – "Нижний Кармадо́н", в Белгородской области – "Старооско́льская глиняная игрушка", а в Башкирии – бренд традиционного музыкального инструмента курай.

"Но, конечно, это только начало, и работа должна быть продолжена. При этом хочу обратить ваше внимание, что регистрировать нужно действительно сильные и конкурентоспособные бренды, развитие которых может принести регионам реальные экономические дивиденды", — подчеркнула сенатор.