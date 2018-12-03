Москалькова предложила освободить смертельно больных заключенных

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что необходимо внести изменения в законодательство, чтобы все смертельно больные заключенные, были освобождены.

"Можно внести изменения в закон об обязательном освобождении из-под стражи тем, кто смертельно болен. Человек совершил преступление, закон его наказал, но если он смертельно болен, его надо освободить, я считаю, что такой закон должен появиться",- сказала она, выступая на всероссийском открытом уроке "Права человека".

Кроме того, омбудсмен рассказала, что к ней обращается большое количество людей из колоний с просьбой перевести их в места заключения ближе к родственникам.

"Я обратилась к (президенту РФ Владимиру) Путину, чтобы он поддержал, и такой закон разрабатывается", — отметила она.

Москалькова также предложила законодательно определить, что такое аварийное и ветхое жильё.

"Была программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Но она закончилась, я считаю, что нужно принять нормативный акт, который определял, что такое аварийное, что такое ветхое жилье",- добавила омбудсмен.