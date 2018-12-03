Снежный покров в московском регионе достиг десяти сантиметров

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Высота снежного покрова в московском регионе колеблется от 6 до 10 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

"Высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 сантиметров на ВДНХ и Тушино до 10 сантиметров в районе Измайлово, в области высота снежного покрова большая, 10 сантиметров, в Волоколамске — 9, в Клину и Коломне 7-8 сантиметров, в Павловском Посаде и Новом Иерусалиме — 6 сантиметров", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, столичный регион находился в зоне атмосферного фронта, который приподнялся с юго-запада. Именно он и давал небольшой снег практически весь день, но в Москве осадков выпало немного.

"На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1,3 миллиметра, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА — 2 миллиметра", — отмечается в сообщении.

В Подмосковье за воскресный день в Пушкино, Железнодорожном, Коломне, Электроуглях и Клину выпало до 1 миллиметра, в Павловском Посаде — до 3 миллиметров, но больше всего осадков перепало Черустям — до 9 миллиметров, уточняют синоптики.