Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутат Виталий Милонов призвал законодательно запретить наказывать котов и кошек.

На прошлой неделе в Новокузнецке суд взыскал почти 200 тысяч рублей в пользу бизнесмена с владельцев кота, который открыл кран и затопил магазин игрушек.

По мнению Милонова, животные никогда не делают плохих вещей по злому умыслу — их хулиганство связано с плохим к ним отношением и отсутствием заботы.

"Я, как четырежды котовладелец, точно знаю — котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично", — сказал депутат.

Коты могут начать хулиганить, когда "в семье начинаются ссоры и ругань", отметил он.

"Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — заключил Милонов.