Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Снег в Москве на текущей рабочей неделе будет переходить в мокрый снег, создавая условия для образования наледей и гололедицы, в середине недели температура воздуха повысится до плюс одного градуса, а к выходным морозы вновь окрепнут, и температура воздуха опустится до 11 градусов ниже ноля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В течение рабочей недели погода будет меняться. В начале недели у нас ожидается температура с отрицательными значениями и в ночное, и в дневное время. В середине недели к нам придет оттепель, а в конце недели морозы вновь будут усиливаться", — рассказала Позднякова в понедельник.

По данным Метеобюро, во вторник также прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустится до минус 6-8 градусов, по области до минус 11 градусов. В утренние часы начнется слабый снег, который продолжится и в дневные часы. Температура в Москве во вторник днем установится на уровне минус 1-3 градусов, создадутся условия для гололедицы и образования сосулек на крышах.

"Наиболее неблагоприятная, слякотная погода ожидает нас в среду. Днем осадков будет больше, преимущественно это будет мокрый снег, снег, гололедица на дорогах. Минимальная температура в Москве будет минус 1-3 градуса, по области до минус 5 градусов. Днем в столице минус 1 – плюс 1, по области плюс 1 — минус 4 градуса. То есть температура будет выше климатической нормы где-то на 2-3 градуса", — уточнила собеседница агентства.

В последующие дни осадки сменятся снегом, и наиболее интенсивный снег пройдет в ночь на четверг. Днем он будет уже небольшим и будет идти лишь местами. Температура в течение четверга ожидается от минус 2 до минус 7 градусов.

"В последующие дни произойдет усиление морозов — в ночные часы это минус 4 — 9 градусов, дневная — порядка 2-7 градусов. В ночь на субботу мороз окрепнет до 10-11 градусов ниже ноля. Такие колебания температуры — они неблагоприятны для людей с проблемными сосудами", — отметила Позднякова.

Значительных колебаний давления на неделе, по данным синоптиков, не ожидается. К концу недели оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба.