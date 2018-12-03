Роспотребнадзор открыл горячую линию по новогодним подаркам

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам безопасности новогодних подарков и детских мероприятий, она будет работать с 3 по 21 декабря, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты территориальных управлений проконсультируют граждан с 3 декабря по 21 декабря по телефонам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских ёлок, а также действующих нормативных требований к этим товарам и услугам.