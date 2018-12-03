УФА, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники института развития образования Башкирии, услышав о возможном назначении на должность ректора экс-министра образования Гульназ Шафиковой, просят руководителя и правительство региона отказаться от этого кадрового решения, сообщил РИА Новости представитель института.

Ранее подписчики Шафиковой в Instagram заметили две грамматические ошибки в посте об открытии всероссийского конкурса "Учитель года-2018" в Санкт-Петербурге. Чиновница написала: "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года —2018". Удачи всем".

Позже глава министерства образования региона исправила ошибки, а потом вовсе удалила пост. На его месте появилось новое сообщение, в котором Шафикова объяснила грамматические ошибки экспериментом. Гульназ Шафикова возглавляла министерство образования региона с сентября 2015 года.

В понедельник на оперативном совещании правительства региона руководитель Башкирии Радий Хабиров заявил о назначении исполняющим обязанности министра образования республики Айбулата Хажина, ранее руководившего региональным Рособрнадзором, при этом об уходе в отставку возглавлявшей ведомство Гульназ Шафиковой официально нигде не сообщалось.

По словам представителя института, в понедельник состоялось внеочередное собрание работников, в котором участвовали более 100 человек. Была подписана резолюция и открытое письмо, адресованное врио главы республики.

"Мы заслушали выступления работников с резко негативной оценкой деятельности Шафиковой на посту министра, о возможном назначении ее на должность проректора по общим вопросам и временно исполняющим обязанности ректора института и о рисках в связи с этим назначением. Подписали резолюцию и отправили письмо Хабирову, министерству образования и правительству с предложением отозвать это кадровое решение", — сообщил агентству сотрудник института.

По мнению сотрудников института развития образования региона, "госпожа Шафикова некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, так как выстраивала отношения с сотрудниками учреждения в командном и деспотичном тоне".

"В 2016 году ею было принято непродуманное решение "оптимизировать" учебную работу профессорско-преподавательского состава института. В результате учебная нагрузка преподавателей возросла на 250 часов в год, а заработная плата осталась прежней и не была приведена в соответствие с нормами", — говорится в подписанном сотрудниками образовательного учреждения обращении Хабирову.