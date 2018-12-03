Дальнобойщики подключились к поискам мальчика из Оренбуржья

УФА, 3 дек — РИА Новости. К поискам пропавшего из оренбургской деревни десятилетнего мальчика подключились дальнобойщики, они передают по рации друг другу информацию о ребенке, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Оренбургской области.

Десятилетний Данил Козаков — житель села Чапаевское Сакмарского района Оренбуржья пропал 19 ноября. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает разные версии пропажи школьника.

По одной из них, мальчик мог сбежать из дома из-за страха оказаться в центре для трудных подростков, куда его намеревалась отправить мать, так как не справлялась с ним. Также следователи полагают, что ребенок мог на попутке отправиться к отцу в Ульяновскую область, но на данный момент он не появлялся у него.

"Поиски ребенка продолжаются, ищут не только в Оренбургской области, но и в соседних регионах. К спасателям, следователям, полицейским подключились и дальнобойщики. Правоохранители передают им ориентировку на мальчика, его приметы и фотографии, они со своей рации распространяют эту информацию. Известно, то 19 ноября ребенка видели на федеральной трассе области. Мальчик стоял на дороге, голосовал. Те, кто видел, уже опрошены", — сообщил РИА Новости представитель областного СК.