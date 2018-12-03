Дальнобойщики подключились к поискам мальчика из Оренбуржья

УФА, 3 дек — РИА Новости. К поискам пропавшего из оренбургской деревни десятилетнего мальчика подключились дальнобойщики, они передают по рации друг другу информацию о ребенке, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Оренбургской области.
По одной из них, мальчик мог сбежать из дома из-за страха оказаться в центре для трудных подростков, куда его намеревалась отправить мать, так как не справлялась с ним. Также следователи полагают, что ребенок мог на попутке отправиться к отцу в Ульяновскую область, но на данный момент он не появлялся у него.
"Поиски ребенка продолжаются, ищут не только в Оренбургской области, но и в соседних регионах. К спасателям, следователям, полицейским подключились и дальнобойщики. Правоохранители передают им ориентировку на мальчика, его приметы и фотографии, они со своей рации распространяют эту информацию. Известно, то 19 ноября ребенка видели на федеральной трассе области. Мальчик стоял на дороге, голосовал. Те, кто видел, уже опрошены", — сообщил РИА Новости представитель областного СК.