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Общество

Чаще всего россияне жертвуют тяжелобольным и сиротам, показал опрос ОП

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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВоспитанники детского дома. Архивное фотоВоспитанники детского дома. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Самыми популярными среди россиян направлениями благотворительной деятельности и пожертвований являются помощь детям-сиротам и тяжелобольным — этим занимаются порядка половины опрошенных Общественной палатой РФ, говорится в проекте ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества.

Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле. Архивное фото
© Fotolia / Smulsky
Международный день инвалидов

Отмечается, что людям с тяжелыми заболеваниями помогают 53,1% опрошенных, детям-сиротам — 43,7%, инвалидам — 35,5%.

"Согласно опросу Общественной палаты Российской Федерации, 53,7% опрошенных эпизодически подают милостыню, переводят денежные средства через SMS, передают вещи или продуктов нуждающимся", — говорится в докладе. По данным ОП, 24,2% опрошенных эпизодически жертвуют на строительство храма, приюта для животных, восстановление памятника искусства или ценного природного объекта, 16% респондентов не являются благотворителями.

Как отмечает ОП, на регулярной основе благотворительной деятельностью занимаются 32% опрошенных: 13,8% регулярно жертвуют известной им благотворительной организации (фонду) или переводят денежные средства на счет детского дома, дома престарелых, 9,6% регулярно подают милостыню и оказывают добровольно и безвозмездно помощь нуждающимся, 4,7% регулярно делают пожертвования в проекты по сбору средств на строительство, ремонт или восстановление объектов культуры или ценных природных объектов, порядка 3,9% опрошенных регулярно выделяют на благотворительность определенный процент от своего дохода.

Россияне стали больше говорить о благотворительности
© РИА Новости / Есения Бландова
Россияне стали больше говорить о благотворительности

В целом доверяют благотворительным фондам 11,4% респондентов, 15,1% доверяют отдельным организациям и 39,5% респондентов доверяют лишь тем организациям, в деятельности которых могут лично убедиться. Однозначно не доверяют благотворительным организациям 16,1% респондентов. Основными причинами недоверия являются, по мнению опрошенных, отсутствие контроля, прозрачности, отчетности (47,8%),восприятие респондентами благотворительных организаций как мошенников (24%), знание о конкретных примерах недобросовестности (22,6%).

Опрос проводился с 24 августа по 22 октября методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 1257 респондентов.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Liakor
Было бы странно если бы народ приносил свои пожертвования олигархам и воротилам...
10:52
03.12.2018
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Vladimir Chawla
Я лично не жертвую (( Потому что в России благотворительные фонды это не фонды а обычные аферисты ))

Как вы думайте откуда в России берутся "безработные на бентли" ? ? ?

Лучше деньги тратить на нужное . . . .
10:50
03.12.2018
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