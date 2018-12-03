В России снизился уровень терпимости к хамству чиновников, заявили в ОП

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень терпимости к несправедливости и хамству чиновников в РФ заметно снизился, важной предпосылкой такого изменения общественной атмосферы стала консолидация россиян и патриотический подъем после воссоединения Крыма с Россией, следует из проекта ежегодного доклада Общественной палаты РФ.

"Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывают, что в обществе произошли важные изменения: стандарты "терпимости" к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже", — говорится в докладе о состоянии гражданского общества в РФ.

"Важной предпосылкой такого изменения общественной атмосферы стала общественная консолидация, патриотический подъем — тот самый "посткрымский консенсус", который и сегодня никуда не исчез", — также отмечают авторы документа.

По мнению ОП, общественная экспертиза "призвана стать необходимой составной частью оценки регулирующего воздействия нормативных актов, практики действия властей всех уровней". "Без привлечения активных представителей гражданского общества и просто людей на местах, невозможно коренным образом улучшить жизнь в стране", — подчеркивается в докладе.

Доклад будет доработан с учетом предложений участников пленарного заседания ОП РФ, которое проходит в Москве 3-4 декабря. Финальная версия Доклада будет представлена до конца года и направлена президенту РФ, в обе палаты Федерального собрания, профильные министерства и ведомства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей Республики Крым и Севастополя высказалось за вхождение в состав России.