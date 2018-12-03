Дед Мороз рассказал Милонову, откуда берутся елки на новогодних базарах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Главный российский Дед Мороз посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшочках, чтобы после празднования не выбрасывать их, а иметь возможность пересадить деревья в грунт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Деду Морозу и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

"Друзья мои, к природе нужно относиться бережно. Лично я у себя в вотчине выращиваю елочки в горшочках — и прекрасно. На Новый год в дом принес, елочка тебя порадовала своим лесным ароматом — кстати, аромат очень оздоравливающий, лечебный — а потом ты ее выносишь в лес, высаживаешь, и растет эта елочка и радует людей. Так вот пусть этим посаженным деревом каждого россиянина будет новогодняя елочка, чтобы она радовала не только вас, но и многие-многие поколения ваших детей, внуков и правнуков", — сказал Дед Мороз в беседе с РИА Новости.

Комментируя обращение Милонова, Дед Мороз также пояснил, что ели, продающиеся на новогодних базарах Москвы и других городов страны, вырублены не в обычных лесах, а на специальных санитарных вырубках.

"Я предполагаю, что депутат просто не в курсе всех аспектов этого вопроса,…то есть, там елочки, которые бы в природе и так не выросли. Их вырубают, москвичи их покупают, за счет этого поступают деньги в федеральные и региональные бюджеты, елочки радуют жителей, а потом они перемалываются, и в качестве удобрения используются в тех же самых лесах. Вот так и должно быть, вот так и надо делать", — сказал он.

Кроме того, Дед Мороз предостерег россиян от покупки искусственных новогодних деревьев, отметив, что для их производства используется много нефти, а сами изделия, попадая в почву, засоряют территорию площадью в несколько гектаров.