Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Архивное фото

Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Облачная погода прогнозируется в Москве в понедельник, температура воздуха опустится до 6 градусов ниже нуля, в городе пройдёт небольшой снег, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона. Днем облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег", — сообщили в центре погоды в понедельник.

По данным "Фобос", максимальная температура воздуха в городе 4-6 градусов ниже нуля, по области минус 3-8 градусов.

Ветер прогнозируется южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.