Власти ЯНАО объяснили лидирующие позиции региона по уровню зарплат

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Высокие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе тесно связаны с добычей полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Ранее агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России, выяснив, что лидером рейтинга по доле высоких зарплат стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 27% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, диапазон типичной зарплаты в ЯНАО составляет от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц, что также является лучшим показателем среди субъектов РФ.

"Высокий средний уровень оплаты труда в автономном округе в первую очередь связан с отраслевой спецификой экономики региона, основанной на добыче полезных ископаемых. Да, средняя заработная плата в сфере добычи сырой нефти и природного газа в автономном округе составляет более 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель не только на Ямале, но и в целом по РФ", — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, производство продукции предприятиями топливно-энергетического комплекса составляет более 80% промышленной сферы региона, кроме того, не менее четверти занятых в экономике региона являются работниками организаций ТЭК. При этом нефтегазовые компании имеют достаточный уровень финансовой обеспеченности для того, чтобы устанавливать повышенные оклады своим сотрудникам, пояснили в пресс-службе.

Рост заработной платы в регионе в 2018 году власти автономного округа связывают также с увеличением МРОТ. Так, за первые пять месяцев года этот прирост составил 8,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года он был равен 6,6%.

"Как в прошлом, так и в текущем году в основном рост среднеокружного уровня заработной платы был обусловлен благоприятной финансовой ситуацией на предприятиях ТЭК и на связанных с ними производствах, а также реализацией мер по повышению заработной платы бюджетникам", — отметили в пресс-службе руководителя региона.

По данным окружных властей, уровень безработицы на Ямале в настоящее время не превышает 2%. При этом, основываясь на анализе динамики предыдущих лет, в правительстве ЯНАО подчеркивают, что данный показатель не оказывает влияния на изменение уровня средней зарплаты в регионе.