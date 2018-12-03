Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало ко Дню неизвестного солдата на своем сайте рассекреченные документы времен Второй мировой войны.
Кроме того, на сайте военного ведомства впервые обнародован рассекреченный журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, а также рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199-го стрелкового полка о переходе частей Красной армии в наступление.
"6.12 по всему фронту (стрелковой дивизии) продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 (стрелкового полка). Изменений в расположении боевого порядка частей… не произошло", — говорится в рассекреченных материалах.