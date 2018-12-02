В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акции

МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Около 7-8 тысяч человек, по предварительным данным, приняли участие в массовых протестных мероприятиях в городах и поселках Архангельской области против создания новых мусорных полигонов, сообщили РИА Новости в областной администрации.

"По предварительным данным, в массовых протестных мероприятиях в Архангельской области приняли участие 7-8 тысяч человек", — сообщил собеседник агентства. Жители региона требовали не использовать территорию региона для переработки отходов, в частности жители Архангельска выступили против строительства полигона в Шиесе.

В Архангельске митинг прошел в парке имени Ломоносова у Соловецкого камня, установленного в память о жертвах политических репрессий. По данным местных властей, на митинг пришли около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать на территории области инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения твердых коммунальных отходов Москвы. По данным комплекса, отходы из Москвы в "Шиес" будут поступать в брикетированном виде после проведения глубокой сортировки с выделением опасных и полезных компонентов, в том числе органических отходов.

Как рассчитывают власти, проект позволит привлечь в Архангельскую область масштабные инвестиции — их общий объем оценивается в более чем 10,5 миллиарда рублей, позволит создать около 500 рабочих мест со средним уровнем заработной платы более 44 тысяч рублей в месяц, а также решить различные инфраструктурные и социальные проблемы в регионе. Помимо закрытия свалок вокруг Архангельска планируется обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры в Архангельске, Урдоме (в том числе обеспечение доступной переправы через реку для жителей), Мадмасе и Яренске.