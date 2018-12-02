"Чайф" не имеет претензий к S7 из-за жары на борту самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Участники рок-группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании S7, на борту самолета которой во время рейса Новосибирск – Екатеринбург произошел сбой в системе кондиционирования, сообщила РИА Новости пресс-атташе музыкантов Марина Залогина.

Ранее журналист портала E1, который летел с артистами одним рейсом, сообщил, что пассажиров долго держали в автобусе с открытыми дверями на взлетном поле при температуре воздуха около минус 25 градусов. В самом самолете, по данным издания, стало трудно дышать из-за горячего воздуха, поступающего из вентиляции. Некоторых пассажиров пришлось приводить в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами, при этом ни пилот, ни бортпроводники не смогли объяснить причины ЧП, добавили СМИ.

"Наш последний тур завершался в Иркутске, из Иркутска прилетели в Новосибирск, из Новосибирска летели домой. И, собственно, на этом рейсе все и произошло сегодня. Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней. Чтобы какие-то претензии (были) к авиакомпании, этого нет. Чувство юмора помогает", – сказала собеседница агентства.