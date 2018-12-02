Юрист рассказал о последствиях облегчения получения украинцами гражданства

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Послабления, которые позволят украинцам в облегченном режиме получать гражданство РФ и посещать Россию без ограничений, позволят демократическим путем сменить власть на Украине, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

На этой неделе украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Россияне уже получают от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.

По словам Аграновского, подход России к этому вопросу является разумным и соответствует всем нормам международного права. Украинцы, которые с симпатией относятся к россиянам и считают их братьями, в будущем могут инициировать процесс демократической смены власти на территории Украины, рассказал адвокат РИА Новости.

"Это достаточно разумный подход. Это подход, который лежит в духе международного права, европейских правовых документов, в частности европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. На мой взгляд, ограничения, которые установлены режимом Порошенко, а именно так следует его именовать, они незаконны, они ограничивают свободу передвижения, при том совершенно произвольным образом. Теоретически, когда страны находятся в состоянии войны, безусловно могут быть введены какие-то ограничения. Тем не менее, для введения военного положения, причем даже не на всей Украине, а лишь в некоторых частях страны, был совершенно ничтожный, неадекватный повод. Наложенные ограничения на граждан РФ совершенно неадекватны этому поводу, нарушают европейские нормы, конвенцию", — сказал он.

Аграновский отметил, что на Украине есть огромное количество людей, недовольных действующим режимом, которые чувствуют себя братьями с россиянами, и этих людей давно пора использовать, чтобы "демократическим путем, законно и в рамках международного права сменить режим на Украине".

"Инициатива России — это и добрые намерения по отношению к украинцам, и желание нашей страны остаться в рамках международных правовых стандартов. Я не вижу ни малейшего повода затруднять общение с нашей страной украинцам, которые хотят дружить с Россией или просто имеют совместные коммерческие интересы. Всё, на мой взгляд, что способствует реинтеграции нашего пространства — хорошо и целесообразно. Я это приветствую и как патриот, и как юрист и общественный деятель", — добавил адвокат.

Аграновский заключил, что отсутствие должной реакции со стороны западных стран на введенные Украиной ограничения свидетельствует о двойных стандартах, которыми оперируют европейцы и американцы.