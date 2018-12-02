МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками готовит ряд послаблений для получения украинцами российского гражданства, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Президент РФ Владимир Путин в субботу на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, куда он прибыл для участия в саммите G20, заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.

"Во-первых, мы приняли (в первом чтении) федеральный закон по упрощению гражданства. У нас в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками есть ещё ряд проектов федеральных законов, которые позволят русскому миру, особенно тем гражданам, которые подвергаются репрессиям на территории Украины, те, которые сегодня вынужденно выехали, а их несколько сот тысяч находится на территории и Ростовской области, Воронежской, на Ставропольском крае, большинство областей Южного федерального округа. Поэтому для них мы сегодня, для этой категории готовим ещё ряд подзаконных актов для того, чтобы люди могли спокойно жить на той земле, которая для них комфортна, а это территория Российской Федерации", — сказал Водолацкий.

Парламентарий рассказал, что законопроекты, которые готовит комитет, будут направлены на упрощение сдачи экзамена по русскому языку для лиц, которые были рождены в СССР. Также будут разработаны меры для получения российского гражданства детьми из смешанных браков.

"Это касается того, тех лиц, которые родились на территории Советского союза, у которых родным и так был русский язык, не надо им сдавать знание русского языка, они его и так знают не хуже нас. Второе, это для детей, которые родились в смешанных браках, независимо от территории страны проживания сегодня, вот эти дети, ситуация (с ними) у нас тоже не урегулирована. Сейчас мы законодательно урегулируем, чтобы такие дети тоже имели приоритет при получении российского гражданства, если один из родителей является гражданином РФ", — пояснил депутат.

Водолацкий отметил, что ранее было увеличено бюджетное финансирование для студентов из стран СНГ для того, чтобы они могли получать российское образование. По его словам, комитет активно работал в решении проблем соотечественников.

Он добавил, что парламентарии посмотрят на опыт и проблемы при реализации принятого ранее закона по наделению президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, чтобы в декабре-январе оперативно внести оставшиеся законодательные инициативы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. В документе отмечается, что предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты, смена политического режима.