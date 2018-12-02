На Военно-Грузинской дороге из-за непогоды скопилось почти 120 грузовиков

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Почти 120 грузовиков скопилось на Военно-Грузинской дороге из-за временных ограничений на проезд в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Северная Осетия — Алания.

В грузовиках находятся 117 человек.

Скриншот видео с web-камер пункта пропуска "Верхний Ларс" Скриншот видео с web-камер пункта пропуска "Верхний Ларс"

Ранее МЧС сообщало об ограничении движения большегрузов на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России с 30 ноября до особого распоряжения.

В течение недели в Северной Осетии ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.