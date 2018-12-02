Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Облачная погода, снег и температура до 5 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве облачно, временами снег. Температура воздуха в мегаполисе минус 3-5 градусов, в Подмосковье минус 2-7 градусов", — говорится в сообщении.

Также, по информации синоптиков, в столице будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в "Фобосе" сообщили, что в воскресенье в Москве ожидается снегопад, за сутки в городе выпадет около 5 миллиметров осадков, а высота снежного покрова к концу дня вырастет до 6-8 сантиметров.