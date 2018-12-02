В Тюмени младенцу удалили грыжу размером с голову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Врачи в Тюмени провели трехчасовую операцию по удалению новорожденному ребенку спинномозговой грыжи весом 900 граммов, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Областной клинической больницы №2 Анастасия Дембицкая.

"У девочки, которая появилась на свет раньше срока с весом всего 900 граммов, была тяжелая форма врожденной спинномозговой грыжи. В процессе внутриутробного развития у малышки не заросли верхние дужки нескольких позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника. В результате образовалась щель, через которую часть спинного мозга вместе с окружающими его оболочками и корешками спинномозговых нервов выдалась наружу, за пределы спинномозгового канала", – говорится в сообщении.

Уточняется, что грыжевой мешок у новорожденной был размером с ее голову, при этом аномалия осложнялась течением цереброспинальной жидкости.

После обследования в нейрохирургическом отделении ОКБ №2 девочке провели трехчасовую операцию по удалению грыжи под руководством нейрохирурга Сайди Гаибова. Медик отметил, что это был один из сложнейших случаев в его врачебной практике, ведь у пациента был миниатюрный спинной мозг и корешки спинномозговых нервов, операционное поле составляло всего в несколько сантиметров.

По данным Дембицкой, операция состоялась 30 октября, после чего несколько дней ребенок провел в реанимации, а затем девочку перевели в отделение патологии новорожденных ОКБ №2, где она провела неделю.

"В настоящее время малышка рядом с мамой набирает вес под присмотром специалистов тюменского перинатального центра. Впереди у юной тюменки реабилитационные мероприятия, которые позволят предупредить развитие тяжелых осложнений", — добавили в пресс-службе больницы.