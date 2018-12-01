В фонде имени Елизаветы Глинки ответили на оскорбления Пархоменко

20:0201.12.2018
(обновлено: 20:04 01.12.2018)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В благотворительном фонде имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" считают, что журналист Сергей Пархоменко не имеет морального права критиковать, а тем более оскорблять людей, посвятивших свою жизнь помощи бездомным, умирающим и больным людям, и рассчитывают, что он принесет извинения родным и близким погибшей Елизаветы Глинки, заявила РИА Новости директор фонда Наталья Авилова.
Пархоменко на своей странице в Facebook ранее написал текст, которым оскорбил Елизавету Глинку (доктора Лизу) за её сотрудничество с российскими властями по гуманитарной линии. Он обозначил свой пост как предупреждение основателю фонда "Вера" Анне Федермессер, которая недавно вступила в ряды ОНФ. Коллеги журналиста и прочие пользователи соцсетей восприняли заметку Пархоменко с негодованием и попросили прекратить оскорблять Глинку.
"Люди, которые за всю свою жизнь не сделали и процента добрых поступков, которые совершила Елизавета Глинка, Нюта (Анна) Федермессер сейчас, не должны, не имеют морального права критиковать, а тем более оскорблять людей, которые всю свою жизнь посвятили нищим, отвергнутым, бездомным, малоимущим, умирающим и больным", — сказала Авилова.
Она отметила, что дискуссию вокруг поста Пархоменко и его травлю следует прекратить, и лучше "все внимание сконцентрировать на деятельности и на делах тех, кто помогает отверженным и нуждающимся в помощи, как это делала "доктор Лиза".
"Я уверена, что Сергей со временем придет к осознанию своей ошибки, и мне бы хотелось верить, что, как минимум, он принесет извинения родным и близким Елизаветы Глинки. В настоящий момент скандал и конфликт не конструктивен, и какими бы ни были причины опубликовать этот недостойный текст, наверное, лучше дискуссию прекратить и внимание сконцентрировать на деятельности, на том, чему посвятила свою жизнь Елизавета Глинка и посвящает свою жизнь Нюта", — добавила Авилова.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию.
Основатель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве.
В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США.
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
Живя в США, Глинка впервые познакомилась с работой хосписов и основала свой фонд VALE Hospice International.
После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.
Глинка занималась передачей на Донбасс медикаментов и продуктов питания, эвакуировала больных и раненых детей.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.
Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
В 2016 году Елизавета Глинка ездила в Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств и организацией медицинской помощи гражданскому населению страны.
Глинка курировала работу хосписов в нескольких городах России, а также в Армении и Сербии.
Елизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных.
Глава фонда "Справедливая помощь" во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону.
Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса".
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
Жизнь Елизаветы Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. Она была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ. Самолет потерпел крушение в Черном море.