В фонде имени Елизаветы Глинки ответили на оскорбления Пархоменко

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В благотворительном фонде имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" считают, что журналист Сергей Пархоменко не имеет морального права критиковать, а тем более оскорблять людей, посвятивших свою жизнь помощи бездомным, умирающим и больным людям, и рассчитывают, что он принесет извинения родным и близким погибшей Елизаветы Глинки, заявила РИА Новости директор фонда Наталья Авилова.

Пархоменко на своей странице в Facebook ранее написал текст, которым оскорбил Елизавету Глинку (доктора Лизу) за её сотрудничество с российскими властями по гуманитарной линии. Он обозначил свой пост как предупреждение основателю фонда "Вера" Анне Федермессер, которая недавно вступила в ряды ОНФ. Коллеги журналиста и прочие пользователи соцсетей восприняли заметку Пархоменко с негодованием и попросили прекратить оскорблять Глинку.

"Люди, которые за всю свою жизнь не сделали и процента добрых поступков, которые совершила Елизавета Глинка, Нюта (Анна) Федермессер сейчас, не должны, не имеют морального права критиковать, а тем более оскорблять людей, которые всю свою жизнь посвятили нищим, отвергнутым, бездомным, малоимущим, умирающим и больным", — сказала Авилова.

Она отметила, что дискуссию вокруг поста Пархоменко и его травлю следует прекратить, и лучше "все внимание сконцентрировать на деятельности и на делах тех, кто помогает отверженным и нуждающимся в помощи, как это делала "доктор Лиза".

"Я уверена, что Сергей со временем придет к осознанию своей ошибки, и мне бы хотелось верить, что, как минимум, он принесет извинения родным и близким Елизаветы Глинки. В настоящий момент скандал и конфликт не конструктивен, и какими бы ни были причины опубликовать этот недостойный текст, наверное, лучше дискуссию прекратить и внимание сконцентрировать на деятельности, на том, чему посвятила свою жизнь Елизавета Глинка и посвящает свою жизнь Нюта", — добавила Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию.