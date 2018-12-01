Дед Мороз подарил Московскому зоопарку двух минипигов Счастье и Радость

Во время встречи с Дедом Морозом в Московском зоопарке. 1 декабря 2018

Во время встречи с Дедом Морозом в Московском зоопарке. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пару двухмесячных минипигов подарил главный российский Дед Мороз Московскому зоопарку в честь наступающего года Свиньи, передает корреспондент РИА Новости.

Дед Мороз в субботу посетил столичный зоосад, дав старт новогодним мероприятиям и открыв в зоопарке свою Волшебную почту.

"Я сегодня Московскому зоопарку дарю этих двух замечательных свинок для того, чтобы дети видели, что это за животные, и учились за ними бережно ухаживать. Эти милые создания пополнят коллекцию зоопарка, им ещё совсем немного — всего два месяца", — сказал Дед Мороз.

Кроме того, во время торжественной передачи Дед Мороз дал минипигам имена, в итоге подарив зоопарку Радость и Счастье.

"Пусть они приносят счастье и радость в каждый дом, в дом всех детишек, которые живут в нашей огромной стране, приносят счастье и радость зоопарку. Надеюсь, вскоре их можно будет увидеть в вольерах", — заключил он.