МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.

Ранее Юсси Конттинен заявил , что жители нефтяной державы отапливают квартиры "даже без надобности" и игнорируют проблемы глобального потепления.

"А, ну да, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет", — написала @YuliyaZhurinа.

"Ощущение, что финский журналист у себя в квартире жжет костры, чтобы согреться. Завидуйте молча", — пошутил @Mazanov_Azer.

"Срочно ввести санкции!", — съязвил @goodaaa1.

Некоторые также предложили Конттинену получше ознакомиться с российским климатом.

"Пожил бы он в Сибири, интересно, как бы запел", — заметила Юлия Бурлак ВКонтакте.

"В Якутске минус 44, ждем глобальное потепление, держу в курсе", — присоединился Виктор Адамов.

"Это мы не впустую топим, а вам назло! Надо ж понимать разницу-то!", — сыронизировал @arzt2001.

Парижское соглашение

Большинство ученых-климатологов придерживается теории, что в последние столетия температура на Земле повышается и будет продолжать расти из-за ряда факторов, многие из которых связаны с деятельностью человека. В 2015 году ряд стран подписали Парижское соглашение, определяющее мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, которые взяли на себя обязательства по принятию мер по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал приверженность Москвы Парижским договоренностям. Однако придерживаться обязательств по сохранению климата готовы не все: летом 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения.