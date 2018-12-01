В Москве высота снежного покрова может возрасти до восьми сантиметров

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около 5 миллиметров осадков выпадет в Москве за сутки, снегопад начнётся в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"В течение очередного выходного облачно, временами снег. Снег начнется в ночь с субботы на воскресенье, за сутки выпадет около 5 миллиметров осадков, высота снежного покрова к исходу дня подрастет до 6-8 сантиметров", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, ночная температура в столице составит минус 6-8 градусов, в Подмосковье — минус 5-10 градусов.

"Днем в городе минус 3-5 градусов, по области от 2 до 7 градусов мороза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду", — добавили синоптики.