Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый день зимы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Солнечная и морозная погода с температурой до 8 градусов ниже нуля ожидается в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Первый день зимы в столичном регионе пройдет под знаком антициклона, благодаря чему сохранится солнечная, но морозная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже положенной по климату начала декабря нормы", — говорится в сообщении.

Так, по словам синоптиков, днём москвичей ждёт переменная облачность, без осадков. В городе будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

"Максимальная температура в городе минус 6-8 градусов, по области минус 5-10 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба", — добавили специалисты.