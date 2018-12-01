"Аэроэкспресс" начинает возить детей за рубль

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, начинает возить детей за 1 рубль, следует из сообщения компании.

"С 1 декабря 2018 года поездки на аэроэкспрессах для детей до 14 лет включительно будут стоить 1 рубль. Акция приурочена к новогодним каникулам и продлится до 15 января 2019 года. Для того, чтобы воспользоваться проездом со скидкой, необходимо предъявить сотрудникам компании документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях движения поездов "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении компании.

Купить детский билет за 1 рубль можно в кассах компании, у мобильных кассиров в терминалах "Аэроэкспресс", а также у агентов. Например, билет на "аэроэкспресс" со скидкой будет предложен при прохождении онлайн-регистрации на рейс "Аэрофлота".

Дети до 5 лет всегда могли ездить в "аэроэкспрессе" бесплатно, от 5 до 7 лет — по специальному тарифу "детский" за 130 рублей (при предъявлении соответствующих документов).

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В аэропорты "Домодедово" и "Внуково" курсируют двухэтажные "аэроэкспресс", в "Шереметьево" — одноэтажные. Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11,7 миллиона человек.