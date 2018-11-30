В Чечне прокомментировали данные о "сверхдоходах" Кадырова от скакунов

ГРОЗНЫЙ, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал данные о выручке руководителя республики Рамзана Кадырова от его скаковых лошадей, напомнив о наличии налоговой декларации.

Transparency International в сообщении на своём сайте утверждала, что 128 лошадей, якобы принадлежащих Кадырову, с 2014 по 2018 год принесли ему около 100 миллионов рублей, которые якобы не были задекларированы.

"В соответствии с требованиями закона все сведения о доходах, в том числе от использования принадлежащего имущества, отражаются в подаваемой главой республики декларации о доходах", — сказал Каримов, комментируя публикацию.

Ранее сайт главы и правительства Чечни информировал, что Кадыров заработал более 5 миллионов рублей в 2015 году, около 11,5 миллиона рублей в 2016 году и почти 7 миллионов рублей в 2017 году.