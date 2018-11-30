Диагноз "инсульт" у Алферова не подтвердился

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Диагноз "инсульт" у нобелевского лауреата академика Жореса Алферова не подтвердился, он госпитализирован с гипертоническим кризом, сообщили РИА Новости в Российской академии наук.

"Инсульт у Жореса Ивановича не подтвердился, он госпитализирован с гипертоническим кризом", — сказали в РАН. Там уточнили, что он госпитализирован в одну из клиник ЦКБ.

Жорес Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года — родился 15 марта 1930 года в Витебске (Белоруссия). Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Ученый принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С начала 1990-х годов занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике" совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Кремер, как и Алферов, получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов (Алферов и Кремер получили половину денежной премии), а Килби – за разработку идеологии и технологии создания микрочипов (вторую половину).