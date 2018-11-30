Эксперты оценили идею установки видеорегистраторов в такси

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Идея установки видеорегистраторов в такси является здравой, это сделает водителей и пассажиров более дисциплинированными, а также пригодится в случае ДТП, которых с участием такси традиционно много, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил МВД обязать агрегаторы ("Яндекс.Такси", Uber и других) устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины. В письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, Власов предлагает ответственность за неисполнение данного требования возложить именно на агрегатора.

"В общем и целом, это правильная идея, которая позволит улучшить качество оказания услуг и в какой-то степени дисциплинировать водителя и пассажира в такси. В случае аварии такси, поскольку у них большой пробег, они чаще попадают в аварии, чем среднестатистический автомобиль, у них и страховка дороже. Можно будет технически установить, кто является виновником аварии. Если это таксист, если он становится виновником аварии регулярно, нужно применять меры к нему. На мой взгляд, это здравая инициатива", — заявил заместитель руководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков.

По его словам, вопрос заключается в том, как будут храниться данные и как они будут защищены технически. По мнению эксперта, если водитель виноват, он постарается сделать так, чтобы этой записи в видеорегистраторе не оказалось.

Журналист и кандидат в мастера спорта по автоспорту Юрий Гейко не видит в установке видеорегистраторов ничего зазорного, однако не считает, что это поможет избежать аварий.

"Ничего плохого я в этом не вижу. Сейчас найти не гастарбайтера за рулём такси – проблема большая. Мне кажется, что это всех бы дисциплинировало… Это само по себе вряд ли поможет избежать аварий", — сказал Гейко.

Он тоже полагает, что видеокамера "будет дисциплинировать водителя и пассажира". "Я, например, за. За чей счёт, это уже не наша проблема, потребителей", — добавил собеседник агентства.