Московским автомобилистам посоветовали выезжать из города после 21.00

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр организации дорожного движения рекомендует столичным автомобилистам выезжать из города после 21.00 в связи с загруженностью на дорогах, следует из сообщения пресс-службы ЦОДД.

"ЦОДД рекомендует выбирать время поездок на личном автомобиле: комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21 часа. До 20 часов пользуйтесь городским транспортом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, загруженность столичных дорог на 16.00 оценивается в 7 баллов. Наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД.

Отмечается, что на дорогах образовалась гололедица, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП. ЦОДД просит водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.