В Москве госпитализировали Жореса Алферова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Академика Жореса Алферова госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к Российской академии наук.

"Его увезли с инсультом на скорой помощи с совещания, госпитализировали в одну из московских клиник", — сказал собеседник агентства.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Учился в Белорусском политехническом институте и Ленинградском электротехническом институте. С 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Алферов принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. Занимался исследованиями полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, за что в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике, а также исследованиями свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.