Продюсер "Битвы экстрасенсов" ответила на обвинения в "продажности" шоу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что участникам "Битвы экстрасенсов" якобы предлагают заплатить за выход в финал проекта, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости продюсер шоу Мария Шайкевич.

"Битва экстрасенсов" вот уже много лет является не только одним из рейтинговых шоу на российском телевидении, но и главным событием в мире эзотерики. Попасть в проект мечтают тысячи экстрасенсов, но большинство не выдерживает жесточайшего отбора. Именно такие обиженные маги и выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в "Битву", якобы нужно заплатить. Купить участие в нашем шоу, в финале или победу в нем — невозможно", — заявила Шайкевич.

Она посоветовала экстрасенсам, желающим попасть в шоу, "не копить деньги, а развивать свои способности".

Ранее бывший участник проекта в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали пройти в финал за 450 тысяч рублей. По его словам, всех участников ведут редакторы. Перед испытаниями им дают всю необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.

"Битва экстрасенсов" — российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017 года программа получила антипремию от Министерства образования за популяризацию лженауки.