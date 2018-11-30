Продюсер "Битвы экстрасенсов" ответила на обвинения в "продажности" шоу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что участникам "Битвы экстрасенсов" якобы предлагают заплатить за выход в финал проекта, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости продюсер шоу Мария Шайкевич.
Она посоветовала экстрасенсам, желающим попасть в шоу, "не копить деньги, а развивать свои способности".
Ранее бывший участник проекта в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали пройти в финал за 450 тысяч рублей. По его словам, всех участников ведут редакторы. Перед испытаниями им дают всю необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.
"Битва экстрасенсов" — российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017 года программа получила антипремию от Министерства образования за популяризацию лженауки.