Жители Москвы стали терпимее к другим народностям, живущим в мегаполисе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Москвы, согласно данным социологического исследования, настроены на сотрудничество с людьми других национальностей в столице: около 75% опрошенных москвичей оценили межнациональные отношения как стабильные и спокойные, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Регулярно проводимые социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая позитивная динамика в оценке москвичами деятельности правительства в сфере национальных и межконфессиональных отношений. Устойчиво большинство москвичей ориентированы на национальное согласие и сотрудничество", — сказал Сучков на конференции "Единство в различиях: формирование гражданственности и межнационального согласия".

"По данным исследования, около 75% опрошенных горожан оценивают межэтнические отношения как спокойные и стабильные. Это хороший показатель", — заявил он.

Как рассказал глава ведомства, на сегодняшний день в столице проживают представители 160 народов, функционирует 19 региональных культурных автономий и 60 местных, действует Совет по делам национальностей при правительстве Москвы, куда вошли представители более чем 80 национальностей.