В Ханты-Мансийске открылся международный гуманитарный форум

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" открылся в пятницу в Ханты-Мансийске, участие в нем принимают представители 11 субъектов России и семи стран мира.

Губернатор Югры Наталья Комарова, открывая мероприятие, отметила, что в концепции внешней политики Российской Федерации в качестве задачи обозначено привлечение гражданского общества к решению международных проблем для развития культурного и гуманитарного сотрудничества с другими странами. Это, подчеркнула она, является также одной из задач форума, участники которого смогут расширить международные и межрегиональные связи, а также изучить опыт в сфере добровольчества, повысить качество предложений некоммерческих организаций.

"Югра принимает коллег из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Испании, Италии, Португалии. Это лидеры некоммерческих организаций, добровольческого движения, эксперты в области гражданских инициатив, проектов", — сказала Комарова.

Форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" проходит в третий раз, он продлится до 2 декабря. По информации властей региона, в программе запланированы семинары, сессии, деловые игры. Кроме того, на форуме будут работать 10 площадок, связанные с развитием и поддержкой НКО, добровольчеством, любительским спортом, социальными инвестициями, благотворительностью.

Как отметили в правительстве Югры, главная цель мероприятия — формирование "уникальной международной гуманитарной площадки" для взаимодействия лидеров гражданского общества между собой и всеми уровнями власти. Предполагается, что участниками форума станут около 1 тысячи человек.

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