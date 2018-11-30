В Москве раздадут 80 тысяч подарков на фестивале "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 80 тысяч подарков ждут участников праздничного квеста на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открывается в столице 14 декабря и продлится до 13 января.

"Праздничный квест объединяет 22 фестивальные площадки: и традиционные в центре столицы и округах, и девять площадок в московских парках – Сокольники, Кузьминки, Измайловский, Фили и других. Чтобы стать участником квеста, сначала надо получить рождественский паспорт сказочного путешественника. Это можно сделать на любой из этих площадок, которые будут открыты с 12.00 до 20.00 мск в будние дни и с 11.00 до 20.00 мск в выходные", — рассказали в оргкомитете агентству в пятницу.

Как пояснили организаторы, участникам квеста предстоит ответить на вопросы о жизни сказочных героев и традициях празднования Нового года и Рождества.

"За каждый ответ участники получат печать в свой сказочный паспорт. А уже заполненный паспорт можно обменять на приз в одном из Главных рождественских магазинов – на Тверском бульваре (возле памятника Тимирязеву), на площади Славы и на Профсоюзной улице в районе владения 41. Всего участников квеста ждет более 80 тысяч призов — сладкие новогодние подарки, билеты в кино и оригинальные аксессуары и свитшоты от российских дизайнеров, специально разработанные для рождественского фестиваля", — отметил собеседник агентства.

Темы ежегодных квестов фестиваля меняются, однако общий сценарий сохраняется из года в год: участники должны пройти как можно больше площадок, ответить на вопросы, выполнить задания, а в конце получить заслуженный приз, добавили в "Сезонах".