Дед Мороз предложил продавать в Европе снег в банках

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дед Мороз предложил упаковывать снег в банки и продавать в Европе под брендом "Снег из Кремля".

Дед Мороз отметил, что жители Европы всегда просят его привести снег.

"Недавно я услышал новость, что первая партия снега поступила на снегопомельный завод из Кремля. Друзья, это же прекрасный бренд: "Снег из Кремля". Его надо упаковывать в банки и продавать в Европе. Будут покупать, я вас уверяю. "Снег из Кремля" — вот вам бизнес-идея, мои хорошие", — сказал Дед Мороз журналистам.

Дед Мороз отметил, что не может предсказать, будет ли зима снежной, при этом он в шутку заметил, что он точно знает, что Новый год будет.