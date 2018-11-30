Путин поручил принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы прекратить хищения газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане, сообщается в перечне поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана, опубликованном на сайте президента.

"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Помимо этого, поручено принять меры по выявлению и пресечению несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории республики.

Доклад поручено представить до 1 марта 2019 года.